Acerbi e Akanji i nomi per il vice de Vrij: all’Inter preferenze opposte − SM

Acerbi e Akanji rimangono i due nomi principali in casa Inter per rafforzare la propria difesa. Inzaghi richiede necessariamente un quarto centrale vista la partenza di Ranocchia

QUESTIONE DI PREFERENZE − L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per sopperire all’addio di Ranocchia in direzione Monza. Numericamente i nerazzurri sono con la coperta corta in difesa: serve un vice Stefan de Vrij. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, sulla lista ci sono Manuel Akanji e Francesco Acerbi. Il primo piace più alla società, il secondo a Simone Inzaghi. Quanto allo svizzero, serve però un passo del Borussia Dortmund che ad oggi valuta il giocatore 15 milioni di euro. Possibile rinnovo del contratto per lui con trasferimento in nerazzurro con la formula del prestito.