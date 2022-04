Acerbi, addio alla Lazio? Big di Serie A alla finestra: gli scenari – TS

Francesco Acerbi potrebbe lasciare la Lazio. Il difensore ha rotto i rapporti con l’ambiente e potrebbe decidere di provare una nuova esperienza in una delle big di Serie A

ADDIO – Francesco Acerbi, nel corso del prossimo mercato estivo, potrebbe lasciare la Lazio. La tifoseria biancoceleste non ha perdonato al centrale un’esultanza polemica arrivata dopo un gol contro il Sassuolo, subissandolo, da quel momento in poi, di fischi. Il difensore, quindi, secondo quanto riferito dal Tuttosport, in estate potrebbe lasciare la Lazio. Acerbi, che ha un contratto fino al 2025 da 2,5 milioni a stagione, ha già cominciato a guardarsi intorno, “bussando” alla porta delle Big di Serie A (Inter inclusa). La situazione del difensore, quindi, andrà monitorata nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Francesco Tringali