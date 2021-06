Abram nome nuovo (a zero) per l’Inter: in arrivo con sinergia

Abram può essere un nuovo acquisto dell’Inter, anche se non per rimanere in nerazzurro. Lo segnala Las Voces del Futbol in Perù, dando la trattativa in fase molto avanzata e a parametro zero.

IN ARRIVO – Luis Abram è un difensore centrale peruviano, attualmente in Copa América. È in scadenza di contratto al 30 giugno col Vélez Sarsfield, e ha già salutato i compagni. Secondo Las Voces del Futbol sarà in Italia il suo futuro. L’Inter, secondo la fonte peruviana, è in trattative avanzate per completare l’acquisto. Abram non rimarrà però in nerazzurro: l’operazione si chiuderà dandolo in prestito al Cagliari.