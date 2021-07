Abram, giorni decisivi: operazione Inter-Cagliari sempre la favorita

Nove giorni fa è uscita la notizia che l’Inter, con in mezzo un prestito al Cagliari, avrebbe ingaggiato il difensore peruviano Abram (vedi articolo). Dal suo Paese arrivano conferme, spiegando anche le tempistiche.

IN CHIUSURA? – Da venerdì Luis Abram è un giocatore svincolato, dopo tre anni e mezzo al Vélez Sarsfield. Il difensore centrale, classe ‘96, non si è accordato col club argentino per il rinnovo ed è così disponibile a parametro zero. La qualificazione del suo Perù alle semifinali di Copa América, dove sfiderà il Brasile, allunga i tempi per definire il suo futuro. In patria Libero segnala come nei prossimi giorni (il torneo finisce fra una settimana, come gli Europei) può concludersi l’operazione con l’Inter, che ha come piano quello di prestare poi Abram al Cagliari per fargli fare esperienza in Serie A. Questa è l’opzione favorita, segue il Marsiglia che si è aggiunto di recente. Tuttavia per Abram, al quale si erano interessate dalla Spagna Celta Vigo, Real Betis e Valencia, la prossima destinazione risulta essere l’Italia.

Fonte: Libero.pe