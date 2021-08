Abraham, accordo con l’Arsenal. Roma cambia obiettivo per liberare Dzeko?

Dzeko attende il via libera per potersi trasferire all’Inter, ma la Roma deve prima trovare un sostituto da consegnare a José Mourinho. Dall’Inghilterra, sostengono che l’obiettivo dei giallorossi Abraham abbia già un accordo con l’Arsenal.

GIRO DI ATTACCANTI – La Roma era pronta a ingaggiare Tammy Abraham come sostituto di Edin Dzeko, permettendo al bosniaco di volare a Milano. Dall’Inghilterra però sostengono che l’attaccante del Chelsea abbia trovato l’accordo con l’Arsenal e preferisca i Gunners alla società capitolina. A riportarlo è Metro, quotidiano del Regno Unito. La Roma ha già un’intesa di massima col Chelsea per Abraham, ma al momento il giovane attaccante fa resistenza e preferirebbe rimanere a Londra, stavolta sponda Arsenal. L’arrivo di Romelu Lukaku ai Blues chiude ogni spazio ad Abraham e la società di Roman Abramovich preferirebbe vendere il giocatore fuori dall’Inghilterra. Il classe ’97 ha però già concordato con l’Arsenal un ingaggio piuttosto sostanzioso, si parla di 5 milioni di euro a stagione. Se la trattativa dovesse chiudersi, la Roma dovrà spostarsi su un nuovo obiettivo prima di liberare Dzeko verso l’Inter. Simone Inzaghi resta in attesa del suo nuovo numero 9 (vedi articolo).

Fonte: metro.co.uk