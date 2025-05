2 big europee su Frattesi. Inter apre alla cessione a una condizione

Davide Frattesi è molto apprezzato, sia in Italia sia all’estero, con l’Inter che non chiude le porte a una cessione nella finestra estiva di mercato.

LA SITUAZIONE – Davide Frattesi è l’uomo dei gol pesanti, come l’esperienza all’Inter ha plasticamente dimostrato. Dopo i gol scudetto dello scorso anno, in questa stagione il centrocampista italiano ha messo a referto due reti dall’importanza capitale ai quarti e in semifinale di Champions League. Il primo a Monaco di Baviera, per garantire il 2-1 finale all’Inter contro il Bayern Monaco, il secondo in casa contro il Barcellona, per sigillare il risultato sul 4-3. L’ex Sassuolo ha una capacità di farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto che non si acquisisce con l’esperienza, ma è innata a pochi eletti. Frattesi è uno di questi, con la dirigenza nerazzurra che è ben consapevole della sua importanza per raggiungere i traguardi auspicati.

Frattesi può essere ceduto? L’Inter non esclude l’ipotesi. 2 big europee (e non solo) lo seguono

LE PRETENDENTI – A monitorare con attenzione il profilo di Frattesi non sono solo le italiane, con Napoli e Roma in testa, ma anche due big del calcio europeo. A parlarne è stato il giornalista Matteo Moretto, che suo suo canale Youtube ha riferito di un forte interessamento dell’Atlético Madrid per il calciatore dell’Inter. La seconda squadra è il Manchester United, che però si è al momento limitata a una telefonata interlocutoria.

LA STRATEGIA – Se l’Inter è ben conscia dell’utilità di Frattesi per il raggiungimento dei propri obiettivi, ciò non significa che la società nerazzurra sia recalcitrante a negoziare con altri Club per un’eventuale cessione del suo centrocampista. Sicuramente, il peso specifico delle reti segnate dal classe 1999 invita a ponderare con attenzione l’orientamento da assumere in sede di negoziati. Con l’ipotesi di una cessione che dovrebbe fondarsi su solide basi. Leggasi: offerte economiche molto importanti per il suo trasferimento in estate.